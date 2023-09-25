Рустам Минниханов принимает участие в выставке «Иннопром. Казахстан»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане, где сегодня открывается Международная промышленная выставка «Иннопром. Казахстан», сообщили в пресс-службе раиса республики.

Планируется, что Минниханов выступит на пленарной сессии делового форума на тему «Промышленные стратегии нового времени».

Как ожидается, в работе главной сессии примут участие главы правительств четырех стран — премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Раис Татарстана проведет рабочие встречи с представителями органов власти и деловых кругов, а также ознакомится с экспозицией промышленной выставки.

В мероприятиях также будут задействованы главы некоторых регионов России и Казахстана, руководители крупных компаний. Бизнесмены и представители органов власти обсудят возможности международной кооперации, а также новые перспективные проекты.

В Астане с 25 по 27 сентября впервые проходит Международная промышленная выставка «Иннопром. Казахстан». Свои приоритетные проекты и направления презентуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Дополнят выставку национальные экспозиции и компании из стран ЕАЭС, в числе участников представители крупнейших промышленных компаний и ассоциаций Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Индии, Ирана, Пакистана, Турции и других стран.

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Илина Хакимова