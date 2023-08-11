Итоги дня: запрет на самовыгул животных в Татарстане, запуск «Луны-25», сценарии развития российской экономики
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 августа:
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке пролета одного беспилотника на город, однако его ликвидировали в результате работы ПВО. В Минобороны России назвали атаку БПЛА террористической. Из-за беспилотника в столичном аэропорту Внуково откладывали вылеты и прилеты самолетов.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что похвалил российского лидера Владимира Путина за идею провести Игры БРИКС. Они пройдут в Казани в 2024 году с 12 по 23 июня.
- Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России по вопросам работы в области информационного пространства «применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях». Президент России подчеркнул, насколько сейчас эта тема важна.
- Кабмин Татарстана утвердил дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории республики. Так, выгул домашних животных без сопровождения в регионе больше не допускается. Среди других мер — запрет на использование инвентаря и прочих приспособлений, влекущих увечье, травму и гибель питомца; запрет на применение негуманных методов дрессировки, из-за которых животные могут получить травмы.
- В Верхнем Услоне планируют благоустроить набережную Карстового озера у подножия холма. Здесь проложат транзитный пешеходный маршрут, который свяжет гору Соколка и выход к Волге благоустроенной территорией с зонами отдыха у водоема для жителей и гостей села.
- Курс евро превысил отметку 108 рублей на Московской бирже — это максимальный показатель с 24 марта 2022 года. А курс доллара достиг 99 рублей — впервые с 25 марта 2022 года.
- На строительстве федеральной трассы М-12 задействованы около 30 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он также добавил, что работы на М-12 идут в штатном режиме, «очень напряженно», и с каждым днем «будет только прирастать, потому что объем работ растет».
- Больше ста негативных комментариев собрали общественные обсуждения по поводу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — речь о постройке новой многоэтажки по улице Абсалямова в Казани вместо уже возведенного детского досугового центра. Большинство указывают на отклонение от строительных норм и недостаток мест в детсадах и школах. Детали нового жилищного скандала — в материале «Реального времени».
- Вода на трех из пяти муниципальных пляжей Казани по состоянию на 10 августа не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Это «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье».
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Основная задача «Луны-25» — отработка технологии мягкой посадки. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о планах касательно сроков запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28»: это 2027-й год, 2028-й год и 2030-й год соответственно.
- В ближайшую декаду в Татарстане сохранится жаркая сухая погода без дождей, заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Днем в республике воздух прогревается до +30 градусов и выше.
- Банк России ожидает сохранения введенных в отношении страны санкций в базовом сценарии развития экономики на 2024 год и 2025—2026 годы, следует из проекта документа об основных направлениях денежно-кредитной политики регулятора.
- «Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым. В прошлом сезоне он выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» — в 59 играх он набрал 14 (8+6) очков. Всего в НХЛ Свечников провел 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков.
- В Татарстане в качестве кандидатов на замещение мандатов муниципальных депутатов зарегистрировали 548 человек. В избирательной кампании участвуют шесть политических партий и 144 гражданина в порядке самовыдвижения. Замещению в 36 районах Татарстана подлежит 161 мандат.
- Из-за проведения в столице Татарстана Казанского триатлона в субботу, 12 августа, временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 28, 28а, 43, 54, 74 и 75. Подробнее об ограничениях — читайте в нашем материале.
- В Татарстане 11 августа на речном маршруте Казань — Свияжск — Казань запустили первый рейс нового скоростного теплохода «Метеор-2020». Судно этим летом также будет курсировать в Болгар. Путь из Казани до Свияжска на «Метеоре» занимает 45 минут. До Болгара на скоростном теплоходе можно добраться за 2 часа 25 минут.
- В ИТ-парке им. Башира Рамеева в столице Татарстана 10 августа прошел форум «НейроКазань», посвященный применению искусственного интеллекта в развитии городов, бизнесе, маркетинге и личной жизни. На мероприятии анонсировали чат-бот DayByDay.tatar — это личный ассистент-мессенджер на основе нейросети ChatGPT, интегрированный в сайт. Он обрабатывает список локаций из базы данных портала, с учетом контекста переписки определяет удовлетворяющие запросу пользователя и отправляет в мессенджер.
- По итогам второго квартала 2023 года рост ВВП в России ускорился до 4,9% с 1,9%. Наибольший рост наблюдается в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Рост в строительстве — на 9,8%, розничной торговле — на 9,0%, сельском хозяйстве — на 2,9%, добыче полезных ископаемых — на 1,1%.
- С 1 сентября в России изменится порядок продажи рецептурных лекарств. Нововведение будет действовать при отпуске льготных медикаментов и при онлайн-продажах. Согласно новым правилам, при отпуске препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия).
Ключевые события 534-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.
- На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
- Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Орехов и Гуляйполе Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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