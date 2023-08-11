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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

10:53, 11.08.2023
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года
Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курс евро превысил отметку 108 рублей на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

Это максимальный показатель с 24 марта 2022 года.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В пятницу, 4 августа, курсы доллара и евро поднялись до уровня марта 2022 года. Евро торговался на отметке 104,08 рубля, доллар достигал 95,15 рубля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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