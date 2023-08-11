В «Роскосмосе» рассказали о сроках запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28»

В «Роскосмосе» поделились планами касательно сроков запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28», об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов.

— 2027 год — это «Луна-26», 2028-й — «Луна-27», в 2030-м или после 2030-го — «Луна-28», — сказал он.

По словам Борисова, после всех этих запусков произойдет переход к следующей фазе программы, к которой Россия приступит совместно с коллегами из Китая — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, передает ТАСС.

— Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны, — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» сегодня успешно стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли.

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Илина Хакимова