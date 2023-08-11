В строительстве М-12 задействованы около 30 тыс. рабочих и 15 тыс. единиц техники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В строительстве федеральной трассы М-12 задействованы около 30 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на церемонии запуска движения по транспортной развязке на трассе М-1 к парку «Патриот».



По его словам, работы на М-12 идут в штатном режиме, «очень напряженно», и с каждым днем «будет только прирастать, потому что объем работ растет». Только на этой трассе ежедневно специалисты выпускают почти 50 тысяч тонн асфальтобетона. Строительство находится на стадии завершения.

В прошлом году «Автодор» сдал 107 км трассы М-12, а 5 сентября в эксплуатацию введут участок протяженностью 403 км от Москвы до Арзамаса.

— 20 декабря доедем до Казани…. Поэтому там все по плану, поедем быстро, красиво по нашей стране, — приводит слова Петушенко ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На трассе М-12 провели испытания готовых сооружений. Так, мост через Киржач на участке Москва — Арзамас в районе Покрова выдержал восемь автосамосвалов полной массой 30 тонн каждый. Проехал по нему и груженый самосвал, который двигался с разной скоростью через препятствия — все показатели соответствуют нормам.

Надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы завершили 6 августа. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью 2 411 метров начался 23 ноября 2021 года. Надвижка шла с левого берега на опору №8. Напомним, общая длина моста — 3 362 метра.



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Маргарита Головатенко