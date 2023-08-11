«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым
«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым, сообщили в пресс-службе клуба.
В прошлом сезоне Свечников выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» — в 59 играх он набрал 14 (8+6) очков.
Всего в НХЛ Свечников провел 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков.
Казанский «Ак Барс» заключил двусторонний контракт с вратарем Артуром Ахтямовым. Он рассчитан на один год.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым