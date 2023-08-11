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«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым

14:40, 11.08.2023
«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым, сообщили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Свечников выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» — в 59 играх он набрал 14 (8+6) очков.

Всего в НХЛ Свечников провел 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков.

Казанский «Ак Барс» заключил двусторонний контракт с вратарем Артуром Ахтямовым. Он рассчитан на один год.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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