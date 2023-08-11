Из-за триатлона в Казани изменят схему движения некоторых автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за проведения в столице Татарстана Казанского триатлона в субботу, 12 августа, временно изменится схемы движения автобусных маршрутов №№ 28, 28а, 43, 54, 74 и 75. Об этом предупреждает городской Комитет по транспорту.

12 августа в Казани с 5.00 до 14.15:

автобусы №43, 54, 28а следуя от моста «Миллениум» по улице Фатыха Амирхана не будут останавливаться на остановочных пунктах «Ул. Героя Российской Федерации Алексея Козина», «Ул.Сибгата Хакима» и «Ул.Чистопольская»;



автобусы №43, 54 и 28 в направлении «Миллениума» по улице Фатыха Амирхана пропустят остановки «Ул.Сибгата Хакима» и «Ул.Чистопольская»;

автобусы №74 и №75 следуя по улице Чистопольская в направлении Дворца водных видов спорта не будут останавливаться на остановке «ДВВС».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за Казанского триатлона в субботу также перекроют некоторые улицы. Например, с 5.00 до 11.10 движение ограничат по нижнему мосту — от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева и по трассе под мостом «Миллениум» от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Фатыха Амирхана, 1д.



Также из-за Казанского триатлона на Казанке введут запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» 11 августа с 9.00 до 17.00 и 12 августа с 04.30 до 13.00.



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Татьяна Демина