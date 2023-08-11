«Не издевайтесь над людьми!»: казанцы выступили против уплотнения застройки на Абсалямова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше ста негативных комментариев собрали общественные обсуждения по поводу представления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — речь о постройке новой многоэтажки по улице Абсалямова в Казани вместо уже возведенного детского досугового центра. Большинство указывают на отклонение от строительных норм и недостаток мест в детсадах и школах. Детали нового жилищного скандала — в материале «Реального времени».

«А вам не кажется, что строить еще одну высотку будет очень уж слишком?»

О проведении общественных обсуждений по поводу предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке стоимостью почти 50 миллионов рублей по ул. Абсалямова объявили в конце июля. Речь идет:

об увеличении допустимого показателя плотности жилой застройки до 21,99 тыс. кв. м/га;

об увеличении максимального процента застройки земельного участка для стилобата многоэтажного многоквартирного дома до 95,13%.

Возведение нового «человейника», а речь идет о 19-этажном доме, возмутило местных жителей. Большинство возмущающихся живут в доме №35 по улице Абсалямова — буквально в 30 метрах от места стройки. В первую очередь они указывают на слишком маленькое расстояние между существующим и будущим домами, а также на нарушения требований по естественной освещенности. Есть и угроза возникновения трещин:

— Расстояние между запланированным объектом и жилым домом 35 по улице Абсалямова составляет 30 метров. Таким образом, при строительстве высотного здания будут нарушены требования по естественной освещенности жильцов вышеуказанного дома, что, в свою очередь, может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.

— В густонаселенных районах города расстояние между параллельно стоящими зданиями должно быть максимальным. В соответствии с СНиП санитарным нормами и Пожарным кодексом МФБ высотные здания планируются с учетом плотности населения. Люди выработали определенные принципы строительства для обеспечения безопасности. Противопожарное расстояние между домами должно позволять локализовать отдельно взятый пожар. Расстояние между 35-м домом и местом строительства нового всего 30 метров, что не соответствует правилам пожарной безопасности для строительства этого нового дома. При данном расстоянии между домами разрешено строить не выше 6 этажей. Также должны соблюдаться санитарные разрывы между зданиями, чтобы соседи не загораживали друг другу свет, а специальные службы могли получить доступ без большого труда к подземным коммуникациям, меньше распространялась инфекции.

— Живем с момента сдачи, и мы против постройки 19-этажного дома рядом с нашим домом. И так трещины во всех стенах, что будет, когда сваи начнут забивать и какой у нас будет вид? Пожалуйста, очень просим не строить многоэтажку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Наши окна выходят как раз к запланированному дому. Мы живем на пятом этаже. У меня маленький ребенок, 5 лет. Мы вынуждены будем жить со включенным светом и днем.

— Проект объекта на указанном участке содержит грубейшие нарушения норм

строительства жилых домов. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2—3 этажа — не менее 15 м; 4 этажа — не менее 20 м. Таким образом, с учетом удаленности от дома 35 по ул. Абсалямова, постройка высотного дома является незаконной. В районе существует огромная проблема с детскими садами, школами, огромная нагрузка на поликлинику. 179-я школа переполнена, в детские сады очередь на месяцы вперед. Парковочных мест нет, введение платных парковок в спальном районе лишь в разы усугубило и без того сложнейшую ситуацию. Есть проблема с зелеными зонами. Неоднократно жители близлежащих домов просили увеличить зону сквера 15-летия Ново-Савиновского района, но так и не были услышаны. Мои права как жительницы и собственницы квартиры в доме по адресу Абсалямова, д. 35 будут грубейшим образом нарушены в случае постройки многоэтажного высотного дома. При такой плотной жилой застройке будут нарушены нормы инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также будет остро стоять проблема непросматриваемости жилых помещений. Прошу принять во внимание объективные доводы и не нарушать законы Республики Татарстан и Российской Федерации.

— Моя квартира в ипотеке, и я брала эту квартиру именно из-за солнечной стороны. А строительство дома напротив моих окон затемнит мне квартиру.

— Я не согласен со строительством дома на этой территории в связи с тем, что он будет стоять очень близко к нашему дому и при строительстве может возникнуть угроза трещин по нашему панельному дому. Также дом настолько близко, что мы будем смотреть в окна друг другу, это неприемлемо.

Поступили жалобы и на отсутствие четких планов по строительству:

— Не представлен план благоустройства территории, без которого невозможно определить, что строится. При 95-процентной застройке отведенной территории невозможно определить место парковки, ее площадь, зоны отдыха, место сбора ТБО, дворовой проезд, зеленую зону. Нет информации и паспорта строящегося объекта, хотя работы уже ведутся. Неизвестно, как поведет себя грунт при такой высотной нагрузке.

— А вам не кажется, что строить еще одну высотку будет очень уж слишком? Я проживаю в этом доме уже с 2007 года и постоянно наблюдаю попытки захватить этот несчастный участок земли. Дважды там строили здания (мне пока неясно, за чей счет). И в конце концов решили построить очередной муравейник. Хочу донести до вас, что застройка на этой территории и так довольно плотная. А с постройкой этого дома совершенно не протолкнешься. Ни поставить машину, ни детей устроить в детский сад (их как не хватало, так и не хватает, тем более в нашем густонаселенном районе) или школу. А выдержит ли грунт в этом месте? Полагаю, эти аспекты вами совершенно не учитываются. Плюс ко всему построенный дом будет находится слишком близко к другим домам улицы. Настолько близко, что будет впору руки пожимать, открыв окно. А пространство между домами должно быть. И не только для того, чтоб машины туда тыкать. Я прекрасно понимаю, что мнения граждан вас не волнуют в принципе. И вряд ли кто-то ходил и смотрел на этот участок: так бы сразу убедились, что строить там дополнительно — просто преступление. Выражаю полное неприятие данной стройки. Считаю, что построить там можно что-то, но только не муравейник в 20 этажей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Для точечной застройки в уже построенном районе по закону необходимо было проведение общественных слушаний, и по результатам голосования должно было приниматься решение. К жильцам никто не обращался с этими вопросами. Несколько жильцов утверждают, что приходили и брали подписи о том, что не возражают против досугового центра. Выходит, что и тут обман.

— Пожалуйста, не издевайтесь над людьми! Я против строительства многоэтажного дома.



Соседи сетуют и на то, что новый ЖК создаст дополнительную нагрузку на объекты инфраструктуры — близко к застройке находятся детсад №151, гимназия №179, лицей №177, поликлиника №10, а также парковки:

— Уже имеются очереди в ДОУ и в школе, происходит обучение детей с превышением проектной мощности. Предлагаемый земельный участок не предусматривает возможности для устройства парковки автомобилей.

— Я против строительства жилого дома на данном земельном участке. На данном

земельном участке недостаточно площади для устройства парковочных мест в количестве норм Градостроительного кодекса. Также будет высокая нагрузка на гимназию 179, там и так недостаточно мест, детям приходится учиться в две смены. И в этом микрорайоне не хватает детского досугового центра, в шаговой доступности нет ни одного, приходится возить детей в другие районы.

Ближайший детсад. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В проекте заложено двукратное увеличение допустимого показателя плотности жилой застройки, что приведет к повышению нагрузки на учебные заведения. Средняя наполняемость класса в расположенной вблизи участка проектирования 179-й гимназии 38—40 человек, 177-го лицея — 38—40 человек. Новые учебные заведения в данном квартале не запроектированы. Как предлагается решить проблему отсутствия достаточного количества мест в учебных заведениях, школьных и дошкольных, при строительстве дома? Как предлагается решить проблему отсутствия достаточного количества парковочных мест на данной территории?

«Просим построить что-то для детей, для жителей близлежащих домов»

Сейчас на месте предполагаемой многоэтажной застройки расположен одноэтажный центр дополнительного образования детей «Центр общения и досуговых занятий». Как убедился корреспондент «Реального времени», побывавший там, здание полностью достроено, однако внутри остается пустым. Охраны и рабочих на месте нет, а забор, окружающий объект, частично повален на землю — то есть на территорию может попасть любой. Там же на земле лежат бетонные плиты. Стоит отметить, что на заборе, а также на стенах, дверях и окнах здания можно увидеть граффити и расклеенные объявления.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я против строительства жилого дома на данном месте. Жителей и горожан обманули, на этом участке обещали сделать досуговый центр в один этаж, а в итоге хотят построить высотный дом! — отметила одна из участниц общественных обсуждений.



В ходе общественных обсуждений от местных жителей поступили предложения доделать и ввести в эксплуатацию этот центр:

— [Это] позволит улучшить условия жизни для жителей данного микрорайона.

— На этом месте строится досуговый центр для детей, у меня ребенку 7 лет и я заинтересована именно в нем, тем более очень плотная застройка в этом районе и

сильная нагрузка на госучреждения, школы, сады, дороги.

— Ждем уже этот центр с 2016 года. Просим построить что-то для детей, для жителей близлежащих домов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Предлагаю построить на указанном земельном участке детский досуговый центр либо иной объект инфраструктуры с малой этажностью и облагородить прилегающую территорию, центр стоит огороженным уже с 2016 года и портит общий вид благоустроенных парков и скверов рядом.

Также жители предлагают сквер 15-летия Ново-Савиновского района и бульвар «Белые цветы»:

— Это будет лучшим решением для жителей, детей из рядом стоящей школы, а также для туристов, потому что рядом туристические объекты. Этот кусок поможет соединить две широкие пешеходные улицы прекрасными скверами! Огромный дом только испортит все впечатление о нашем городе.

— Рядом маленький сквер 15-летия Ново-Савиновского района. Не лучше ли его увеличить, тем более ранее планировалось на этом месте построить центр досуга с зеленой зоной.

Еще предлагают пересмотреть план застройки в малоэтажное строительство под коммерческое назначение:

— Например, создание платного гаражного комплекса с предоставлением платных машино-мест, четыре-пять этажей, из которых два-три этажа под машино-места, остальные под коммерческую недвижимость — магазины и офисы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В итоге общественные обсуждения признали состоявшимися. При этом исполком сообщил, что все предложения вынесут на заседание Комиссии по землепользованию и застройке при главе исполкома Рустеме Гафарове для подготовки рекомендаций.

Родственная застройщику группа компаний возвела уже четыре ЖК в Казани

Согласно проекту постановления исполкома, разрешение на отклонение от предельных параметров запросило ООО «Специализированный застройщик «Арт-Стройдом-1», созданное менее года назад, в сентябре 2022 года. Уставный капитал компании составляет 245 миллионов рублей, показателей выручки и прибыли у нее пока нет.

Владельцем и гендиректором застройщика является Эдуард Самилов — директор группы компаний ООО «СЗ «Арт-Строй Дом», где бенефициаром является уже Николай Самилов. Ему, в свою очередь, принадлежит группа компаний «Арт-Строй» — она возводила ЖК «Легенда», «Оазис», «Лагуна», «Оазис», дом на улице Карбышева, а сейчас строит ЖК «Крылья».

Интересно, что чистая прибыль «Арт-Строй» за 2022 год оказалась выше выручки — 782,2 против 729,5 миллиона рублей. Чистые активы оцениваются в 2,1 миллиарда рублей — максимум с 2018 года.

