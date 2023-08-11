В России изменится порядок отпуска рецептурных лекарств для льготников и онлайн-покупок

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

С 1 сентября в России изменится порядок продажи рецептурных лекарств. Нововведение будет действовать при отпуске льготных медикаментов и при онлайн-продажах, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Согласно новым правилам, при отпуске препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия).

— Указанная норма распространяется только на случаи вывода из оборота: лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством; а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам, — пояснили в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Уточняется, что в других случаях новые правила действовать не будут.

Напомним, российский Минздрав подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности. В ведомстве предложили внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

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Елизавета Пуншева