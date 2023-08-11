С российского космодрома Восточный успешно стартовала ракета со станцией «Луна-25»

Фото: скриншот трансляции «Роскосмос» от realnoevremya.ru/youtube.com

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли.

Запуск был произведен в 02.11.

Разгонный блок «Фрегат» с автоматической станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» через час с лишним. Перелет до Луны будет длиться до 5,5 суток по штатной программе. Затем, после тормозного импульса, аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км над Луной, где будет работать от трех до семи суток.

Российская миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли.

Основная задача «Луны-25» — отработка технологии мягкой посадки. Аппарат будет изучать внутреннее строение спутника Земли, а также вести разведку природных ресурсов (в том числе и воды). Помимо этого, он будет исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

Расчетное время работы «Луны-25» — один земной год.

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Илина Хакимова