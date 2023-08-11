В Татарстане разработали чат-бот с ИИ для составления маршрутов путешествий

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ИТ-парке Башира Рамеева в столице Татарстана 10 августа прошел форум «НейроКазань» о применении искусственного интеллекта в развитии городов, бизнесе, маркетинге и личной жизни. На мероприятии выступили восемь спикеров — ведущих экспертов в сфере искусственного интеллекта, нейротехнологий.

В финале мероприятия объявили победителей управленческого Нейрокахатона, на котором 20 команд под менторством экспертов в сфере ИИ разработали инновационные подходы для решения задач, стоящих перед республикой в сфере городского развития. Команды составляли из архитекторов, урбанистов и государственных служащих из разных районов Татарстана.

1 место — команда «Нейрогав» с платформой «Гавань». Это приложение позволяет прогнозировать вероятность появления стай животных без владельцев и работать с причинами и помогает городу работать с проблемами комплексно.

2 место — команда «Гринит» с проектом «Карманный дендролог», который помогает распознавать зеленые насаждения, дает рекомендации по уходу и создает единую базу данных об озеленении

3 место — команда Green city eye с проектом GCE. Эта платформа совмещает анализ данных спутниковых снимков и беспилотных аппаратов, а потом формирует экологически-устойчивые пешеходные маршруты.

Также на мероприятии анонсировали чат-бот DayByDay.tatar, который разработали студенты и выпускники Geekbrains. Это личный ассистент-мессенджер на основе нейросети ChatGPT, интегрированный на сайт. Он обрабатывает список локаций из базы данных портала, с учетом контекста переписки определяет удовлетворяющие запросу пользователя и отправляет в мессенджер. Это первый тестовый вариант, сейчас он анализирует базу локаций и выдает рекомендации. Чат-бот пока недоступен пользователям.

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Маргарита Головатенко