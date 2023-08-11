ЦБ в базовом сценарии развития экономики ожидает сохранения санкций против России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России ожидает сохранения введенных в отношении страны санкций в базовом сценарии развития экономики на 2024 год и 2025-2026 годы, следует из проекта документа об основных направлениях денежно-кредитной политики регулятора.



В материалах Банка России указывается, что базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта:

— Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.

Банк России представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением стран на блоки и ростом инфляционного давления. В качестве основных рисков отмечены ухудшение геополитического фона и ситуация в мировой экономике в целом. Реализация рисков в обоих сценариях может привести к более высокой инфляции на прогнозном горизонте.



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Маргарита Головатенко