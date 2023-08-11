Сергей Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке пролета одного беспилотника на город, его ликвидировали в результате работы ПВО.



— При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте, — написал он в своем telegram-канале.

В Минобороны России назвали атаку беспилотника террористической. В ведомстве указали, что БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы, аппарат потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.



Из-за беспилотника в столичном аэропорту Внуково откладывали вылеты и прилеты самолетов. С 10.50 аэропорт заработал в штатном режиме.

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Маргарита Головатенко