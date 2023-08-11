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Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России работу в сфере информационного пространства

14:39, 11.08.2023
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России работу в сфере информационного пространства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. На нем обсудили работу в области информационного пространства «применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях».

— Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас — важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему, — заявил Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности.

Заседание Совбеза России проходило по видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

В середине июля Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России дополнительные меры защиты критически важных объектов. На заседании выступил директор ФСБ Александр Бортников.

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Татьяна Демина
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