По итогам второго квартала 2023 года рост ВВП в России составил 4,9% в годовом выражении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам второго квартала 2023 года рост ВВП в России ускорился до 4,9% с 1,9%. Такую предварительную оценку представил Росстат.

Наибольший рост наблюдается в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Рост в строительстве — на 9,8%, розничной торговле — на +9,0%, сельском хозяйстве — на +2,9%, добыче полезных ископаемых — на +1,1%.

В июле Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Так, ВВП страны может вырасти на 1,5%.

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Елизавета Пуншева