В Татарстане на довыборы муниципальных депутатов зарегистрировали 548 кандидатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в качестве кандидатов на замещение мандатов муниципальных депутатов зарегистрировали 548 человек. В избирательной кампании участвуют шесть политических партий и 144 гражданина в порядке самовыдвижения, сообщили в ЦИК республики.

Замещению в 36 районах Татарстана подлежит 161 мандат. Участие в выборах имеют право принять 75 тысяч человек.

Напомним, всего в качестве кандидатов на дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане выдвигались 563 человека. Центризбирком республики сообщал, что 156 человек зарегистрировались от ЛДПР, 122 — от «Единой России», 75 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 39 — от КПРФ, 15 — от «Новых людей» и двое — от «Гражданской инициативы». Еще 154 татарстанца выдвигали свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ЦИК Татарстана уточнили, что 12 выдвинувшихся человек подали заявление о снятии своих кандидатур. Двое из них уже были зарегистрированы, в связи с чем территориальная избирательная комиссия аннулировала их регистрации.

Еще два татарстанца нарушили требования законодательства к выдвижению. Отказали в регистрации одному человеку, так как он был зарегистрирован сразу в двух избирательных округах.

Напомним, 10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.





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Татьяна Демина