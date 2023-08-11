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Воздушное пространство закрыто над аэропортом Внуково

10:40, 11.08.2023
Воздушное пространство закрыто над аэропортом Внуково
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столичном аэропорту Внуково отложили вылеты и прилеты самолетов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

— Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта подтвердили закрытие на прилет и вылет рейсов. Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты.

UPD: с 10.50 аэропорт заработал в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, причиной закрытого воздушного пространства стал беспилотник.

В апреле этого года воздушную зону над московским аэропортом временно закрывали из-за информации о беспилотнике.

В конце февраля аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Сообщалось, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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