Воздушное пространство закрыто над аэропортом Внуково
В столичном аэропорту Внуково отложили вылеты и прилеты самолетов, сообщили ТАСС в экстренных службах.
— Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов, — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе аэропорта подтвердили закрытие на прилет и вылет рейсов. Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты.
UPD: с 10.50 аэропорт заработал в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, причиной закрытого воздушного пространства стал беспилотник.
В апреле этого года воздушную зону над московским аэропортом временно закрывали из-за информации о беспилотнике.
В конце февраля аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Сообщалось, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе.
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