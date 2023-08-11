Эксперт КФУ заявил, что в Татарстане жара продержится ближайшие десять дней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В ближайшую декаду в Татарстане сохранится жаркая сухая погода без дождей. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Он напомнил, что днем в Татарстане воздух прогревается до +30 градусов и выше. Ночные температуры могут не опускаться ниже +16..+18°С.

— Такая картина сохранится в обозримой перспективе 5—7 дней, — цитирует Тимура Аухадеева медиапортал КФУ.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По словам эксперта, среднесуточная температура воздуха превышает норму на 4 градуса и составляет +24°С. Волну жары он объяснил обширным антициклоном, установившимся на территории Татарстана.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара в республике ожидается как в выходные, так и в начале следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до +32 градусов. По ночам температуры могут достигать +18°С.

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Татьяна Демина