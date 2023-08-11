Вода на трех пляжах Казани по-прежнему не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вода на трех из пяти муниципальных пляжей Казани по состоянию на 10 августа не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. Это «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье».

По микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим требованиям на городских пляжах в Набережных Челнах, Мензелинске и Бугульме. Отклонений по паразитологическим и вирусологическим показателям не обнаружили, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Администрациям районов и городов Татарстана, а также ответственным юридическим лицам ведомство предложило установить на пляжах, на которых выявили несоответствия гигиеническим требованиям, аншлагов о запрете купания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, вода на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье» не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям и по состоянию на 2 августа. На «Комсомольском» и «озере Глубоком» отклонений от нормы не выявили.

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Татьяна Демина