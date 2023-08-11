В Верхнем Услоне благоустроят набережную местного «болота»

Для гостей и жителей Услона благоустроят «Болото»

Как стало известно «Реальному времени», в Верхнем Услоне планируют благоустроить набережную Карстового озера у подножия местного холма. Здесь проложат транзитный пешеходный маршрут, который свяжет гору Соколка и выход к Волге благоустроенной территорией с зонами отдыха у водоема для жителей и гостей села.

Поскольку рядом, в Печищах, расположены остатки старинных шахт и печей для обжига в статусе объекта культурного наследия, эксперты изучили, как предстоящие строительные работы повлияют на состояние памятника истории и культуры.

— Территория проектирования расположена в старой части села Верхний Услон, охватывает практически всю территорию вокруг Карстового озера, которое находится на пересечении улиц Пролетарской и Ленина. Жителям оно более известно под названием «Болото», — указала известный казанский архитектор Гюзель Исхакова, выполнившая историко-культурную экспертизу проекта.

Рядом в Печищах расположены остатки старинных шахт и печей для обжига. Василя Ширшова/ realnoevremya.ru

Общая площадь территории проектирования — 972 метра, она находится на обрывистом мысу на правом берегу Волги напротив Казани. Западнее, в 1,5 км, расположено село Печищи, а село Нижний Услон — в 7 км вниз по течению, южнее. За основу архитектурно-планировочного решения взяли существующую сеть пешеходных дорожек и подъездных путей. По всей протяженности территории проложат освещенный пешеходный тротуар из деревянного настила.

Судя по проекту, озеро очистят, а его прибрежную территорию благоустроят под зону отдыха. У водоема появятся пирс, навес, установят скамьи и другие малые архитектурные формы. Желающие смогут позагорать на лежаках, а туристы на велосипедах — припарковаться и отдохнуть. Навигационный стенд подскажет, какие местные достопримечательности посетить.

Общая площадь территории проектирования — 972 метра, она находится на обрывистом мысу на правом берегу Волги, напротив Казани. Василя Ширшова/ realnoevremya.ru

— В последние годы село Верхний Услон приобретает все большую популярность как у жителей города Казани, так и у туристов близлежащих городов. Отсюда открываются самые замечательные виды на Казань, на устье реки Казанка, на речной порт и на населенные пункты от Лагерной до Аракчино, и до Юдино. Верхнеуслонский район богат на достопримечательности, обладает хорошей транспортной доступностью, поэтому число людей, желающих посетить село и ближайшие объекты, постоянно растет. Круглогодично устраиваются экскурсии для туристов, — отметила эксперт.

«Место перспективно с туристической точки зрения, так как в центре знаковых объектов»

Благоустраиваемая зона в удобной транспортной доступности. Из города можно добраться на пароме из микрорайона Старое Аракчино (3 км). В объезд по трассе М-7 — около 35 км до центра Казани. Кроме того, летом регулярно ходят пассажирские суда, а зимой — судно на воздушной подушке.

Из города можно добраться на пароме из микрорайона Старое Аракчино (3 км). Василя Ширшова/ realnoevremya.ru

— Село также имеет хорошую велосипедную доступность, чем нередко пользуются активные сообщества. Место перспективно с туристической точки зрения, так как расположено в центре знаковых объектов, — указала Гюзель Исхакова.

Участок проведения работ по благоустройству Карстового озера от знаменитой печищенской печи для обжига на берегу Волги находится на расстоянии около 876 метров. На момент изысканий природных опасных процессов специалисты визуально не установили, деформаций существующих строений не наблюдали.

Благоустраиваемая зона в удобной транспортной доступности. Из города можно добраться на пароме из микрорайона Старое Аракчино (3 км). Василя Ширшова/ realnoevremya.ru

До 1920 года село было центром Верхнеуслонской волости Свияжского уезда Казанской губернии. В дальнейшем вошло в состав Свияжского кантона ТАССР, а с 14 февраля 1927 года — в состав Свияжского района. С 20 октября 1931 года оно стало центром Верхнеуслонского района, но 1 февраля 1963 года его включили в Зеленодольский. С 12 января 1965-го Верхний Услон вновь стал райцентром.

скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Как из печищенского известняка строили Казанский кремль и монастыри Свияжска

Как рассказывает эксперт, более двухсот миллионов лет назад территория Верхнеуслонского района была покрыта водами огромного моря — от Заволжья до Предуралья, а спустя тысячелетия здесь образовались внушительные известняковые, песчаные, доломитовые толщи отложений:

— Со времен появления русских переселенцев по берегам Волги стали ломать бутовый камень, который шел на строительство свияжских монастырей и Казанского кремля. Добыча камня сначала велась открытым способом, позднее работы велись при помощи трех штолен. Для обжига известняка и получения негашеной извести ставили простые горшковые печи. В конце XIX века производство усовершенствовали: были возведены по крайней мере две кирпичные газогенераторные печи, одна из которых сохранилась полностью.

Благодаря добыче известняка и появились Печищи, причем толкование слова означает остатки развалившейся печи. Позднее в селе открыли завод по обжигу известняка. После 1930-х годов добытый камень отправляли в артель «Красный известняк». На берегу и в воде можно заметить остатки старой пристани, отметила Исхакова.

Здесь же находится памятник природы Печищенский геологический разрез — естественное обнажение, вскрывающее классический разрез Пермской системы. Василя Ширшова/ realnoevremya.ru

По ее словам, система местных каменоломен и штолен может быть самой большой и длинной во всем Татарстане. В 1980-х годах производство закрыли, а вход в шахту замуровали, но в последнее время на горе стали появляться карстовые провалы. Здесь же находится памятник природы Печищенский геологический разрез — естественное обнажение, вскрывающее классический разрез Пермской системы. «Сохранились остатки древней морской фауны: отпечатки древних рыб, моллюски, морские лилии и водоросли с минеральными включениями, разновидности гипса, кристаллы кальцита и кварца, желваки кремния, стяжения халцедона. Имеет научное значение как эталон для изучения геологического строения верхнего отдела пермской системы на востоке Русской платформы», — заключила эксперт.

Василя Ширшова