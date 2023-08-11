Режим тишины и запрет на самовыгул: Татарстан утвердил требования к содержанию домашних животных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Места содержания домашних животных были обустроены с учетом их индивидуальных потребностей

Кабмин Татарстана утвердил дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории республики. Они касаются в том числе и их выгула.

При содержании домашних животных в Татарстане запрещается использование инвентаря и прочих приспособлений, влекущих увечье, травму и гибель питомца. Не допускается также применение негуманных методов дрессировки, из-за которых животные могут получить травмы.

Устанавливается также ряд требований к содержанию животных. В частности, в многоквартирных и индивидуальных жилых домах владельцы питомцев и лица, заменяющие их, обязаны принимать меры по недопущению действий домашних животных, сопровождающихся звуками, влекущими нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, например, их продолжительного лая или воя. В рабочие дни — с 22.00 до 6.00, а в нерабочие и праздничные — с 22.00 до 6.00.

Среди требований также содержание домашнего животного в арендуемом жилье только при наличии письменного согласия собственника помещения. Оно может быть составлено в свободной форме. Также не допускается содержание домашних питомцев в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Власти Татарстана также требуют, чтобы места содержания домашних животных были обустроены с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе в пространстве, температуре, освещении и вентиляции. Их владельцы должны поддерживать запас свежей питьевой воды для питомца в объеме не менее суточной нормы ее потребления. У них должен быть круглосуточный доступ к ней. Кормить домашних животных необходимо регулярно в зависимости от их породы, веса, возраста и состояния.

Содержание собак на территории, принадлежащей ее владельцу, допускается на привязи или без нее при наличии ограждения, не допускающего самостоятельный выход животного за его пределы. Их также можно поместить в вольеры.

Выгул домашних животных без их сопровождения в Татарстане не допускается.

Дополнительные требования к содержанию домашних питомцев вступят в силу с 1 марта 2024 года и затронут служебных животных, а также собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению. Они будут действовать шесть лет — до начала весны 2030-го.

Изначально новые правила должны были вступить в силу уже с 1 сентября

Напомним, проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу еще в январе. По сравнению с утвержденным документом там произошло много изменений. Так, изначально предполагалось, что правила будут действовать с 1 сентября 2023-го по 1 сентября 2029 года. Появился и новый раздел про обязанности и права владельцев домашних животных.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Еще один момент касается организации пунктов временной передержки и гостиниц для домашних животных. По проекту их запрещалось размещать в квартирах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территории жилых домов, садовых земельных участков и гаражных кооперативов. В уже подписанном постановлении говорится, что организация пунктов временной передержки питомцев и содержание в зоогостиницах должно осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 57014-2016, в котором устанавливается стандарт услуг для непродуктивных животных.

Также в только вышедшем документе прописали оптимальную температуру воздуха для содержания животных, параметры вольеров, рекомендации по намордникам и поводкам и т.д.

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Татьяна Демина, Дарья Пинегина