Итоги дня: пресечение теракта в Казани, Татарстан получит кредит на автобусы, пожар на полигоне в Крыму
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 июля:
- В Казани задержали предполагаемого террориста — он планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища. Его целью была военная техника. Соседи мужчины рассказали, что не знали о его подготовке к теракту.
- В следующем году ученые презентуют усовершенствованные технологии фитомелиорации для борьбы с опустыниванием и деградацией земель для 14 наиболее засушливых регионов России. В их число вошел и Татарстан.
- Совет Федерации одобрил законы о запрете смены пола и о цифровом рубле. Документам, принятым до этого Госдумой, остается пройти подписание президентом России Владимиром Путиным. После этого они вступят в силу.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать комфортные условия в военных комиссариатах. На их ремонт направят около 491,6 млн рублей. В списке 13 объектов, часть из которых находится в Казани.
- Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Он примет участие по видео-конференц-связи. Россию в очном формате в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
- На военном полигоне в Кировском районе Крыма произошло возгорание, сдетонировала часть боеприпасов. Создан оперштаб, который возглавил глава республики Сергей Аксенов. Он доложил президенту России, что жителей четырех населенных пунктов, проживающих в радиусе 5 км от эпицентра, эвакуируют. Ситуация, по его словам, под контролем.
- Татарстан вошел в число 32 регионов России, которым одобрили заявку на обновление общественного транспорта с помощью специальных казначейских кредитов. Они рассчитаны на 15 лет. Общая их сумма составила 19,3 млрд рублей. Она позволит приобрести регионам 2,5 тысячи единиц общественного транспорта.
- Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую военную технику и вооружение. Она будет применять их для защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.
- Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет стройку возле моста «Миллениум» между аквапарком «Ривьера» и долгостроями гостиничного комплекса главы ПСО «Казань». К работе привлечены специалисты других ведомств. При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Заключения по инициативе, в том числе от профсоюзов, отрицательные.
- В Татарстане за 5 лет количество первоклассников увеличилось почти на 7 тысяч человек. Заметнее всего, почти в 3,5 раза, их стало больше в Пестречинском районе Татарстана, где проводят внутреннее переустройство свободных площадей лицея в Куюках для создания дополнительных мест первоклассникам. В этом году за парты в республике впервые сядут более 57 тысяч детей.
- Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект об исламском банкинге. Новый эксперимент в Татарстане, Башкирии и Дагестане должен стартовать 1 сентября.
- Международная федерация гимнастики допустит россиян до соревнований под эгидой организации. Они смогут выступать в нейтральном статусе.
- С 1 сентября в Татарстане повышают зарплаты сотрудников государственных спортивных организаций. Месячный оклад тренеров со средним профессиональным образованием составит около 16,2 тысячи рублей, а педагога с высшим образованием — на 2 тысячи рублей больше: 18,4 тысячи рублей.
Ключевые события 511-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Все цели поражены.
- Все суда, которые будут двигаться через акваторию Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявили в Минобороны России. Это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.
- Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл, поэтому Россия «возразила против дальнейшего продления». Однако будет рассмотрена возможность вернуться к ней, если будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения принципы участия в сделке, заявил Владимир Путин. Он заверил, что «наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе».
- На Купянском направлении российские военные продолжили наступательные действия. За сутки поражены подразделения ВСУ около н. п. Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). У Песчаного в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
- На Донецком направлении отражены 25 атак ВСУ. Уничтожено более 340 украинских военных, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, две самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
- На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ. Около Торского (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Артур Казанцев, Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым