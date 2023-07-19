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На капремонт военкоматов в Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей

15:35, 19.07.2023
На капремонт военкоматов в Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать комфортные условия в военных комиссариатах — на их ремонт направят около 491,6 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

В этом году ремонт проходит в 13 военных комиссариатах. Часть из них находятся в Казани.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Реальное время» рассказывало, что ремонт четырех военкоматов в Татарстане обойдется в четверть миллиарда. Они расположены в Казани, Зеленодольске, Камско-Устьинском районе республики и Менделеевске.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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