На капремонт военкоматов в Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать комфортные условия в военных комиссариатах — на их ремонт направят около 491,6 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.



В этом году ремонт проходит в 13 военных комиссариатах. Часть из них находятся в Казани.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Реальное время» рассказывало, что ремонт четырех военкоматов в Татарстане обойдется в четверть миллиарда. Они расположены в Казани, Зеленодольске, Камско-Устьинском районе республики и Менделеевске.



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Татьяна Демина