В Казани задержали предполагаемого террориста, готовившего поджог военной техники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В Казани задержали предполагаемого террориста. Он безработный, женатый и ранее судимый. Факт задержания «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Подробности ведомство пока не приводит. Но, по данным СМИ, мужчина планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища. Он хотел поджечь военную технику.

По данным источников «Реального времени», в спецоперации участвовали оперативники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Татарстану. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

По данным СМИ, мужчина планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища. realnoevremya.ru

По данным источника «Реального времени», на мужчину возбудили уголовное дело об участии в террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.



В апреле Управлениями ФСБ России по Татарстану и Кировской области во взаимодействии с МВД и силами Росгвардии обоих регионов была пресечена деятельность межрегионального террористического сообщества, сформированного тремя жителями Казани и Кировской области. Они вербовали мусульман из двух регионов и склоняли их к переезду в Сирию.



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Айрат Назипов, Ирина Плотникова