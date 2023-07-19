Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола. Те, кто изменил пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного российскому Минздраву.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о запрете смены пола. Предполагается, что смена пола одним или обоими супругами станет основанием для признания брака недействительным.



На днях Министерство здравоохранения России подготовило проект о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Приказ разработан с целью привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие правовым нормам с учетом принятия Госдумой закона о запрете смены пола.



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Айрат Назипов