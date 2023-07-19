Соседи задержанного казанца не подозревали о его подготовке к теракту

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

Прописан в Дербышках

По данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, задержанный сегодня утром в Казани по подозрению в подготовке к теракту молодой человек — это ранее судимый за экстремизм Новиков С.*, который последнее время проживал по ул. Дубравной. Выехавший на место корреспондент сообщил, что после полудня по этому адресу было тихо и безлюдно. Квартира предполагаемого террориста была заперта.

Немногочисленные соседи, которых удалось застать, рассказали изданию, что практически не знали парня 1993 года рождения.

— У меня сын тоже молодой. Я бы знала, наверное, если бы здесь другие молодые люди жили, — сообщила одна из жительниц дома.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Пока корреспондент «Реального времени» общался с жильцами дома, один из присутствующих на месте мужчин рассказал, что прописан задержанный в другом месте:

— Он указал, что здесь живет, но не факт, что проживает. Он зарегистрирован вообще в Дербышках.

Как выяснило «Реальное время», Новиков ранее действительно работал в этом поселке — радиомехаником на КОМЗе. В 2013 году он уже был судим по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Молодого человека причисляют к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России».

Подготовка к поджогу техники у Танкового училища



Сегодня утром в Казани задержали предполагаемого террориста. Он безработный, женатый и ранее судимый. Факт задержания «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Подробности ведомство пока не приводит. Но, по данным СМИ, мужчина планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища. Он хотел поджечь военную технику.

realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», в спецоперации участвовали оперативники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Татарстану. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

По данным источника издания, на мужчину возбудили уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.



*Данное лицо не признано виновным в совершении правонарушения, а только подозревается в совершении этого преступления или правонарушения.

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Елизавета Пуншева