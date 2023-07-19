Владимир Путин: Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если все принципы будут учтены

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.



Он назвал невыполнение российских условий сделки «наглостью и бесцеремонностью»:

— Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня, — приводит его слова RT.

Путин отметил, что авторитет подорвало в том числе руководство секретариата ООН, выступившее гарантом сделки.

В Кремле 17 июля заявили о фактической остановке зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что зерновая сделка прекращает свое действие, а не продлевается, как это уже было ранее, потому что часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Москва незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

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Маргарита Головатенко