В Крыму транспорт направят в объезд участка трассы «Таврида» из-за пожара на полигоне

В Крыму транспорт направят в объезд участка трассы «Таврида», перекрытого из-за пожара на полигоне. Объезд пройдет через Старый Крым и Первомайское по старой керченской дороге. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

— Часть автодороги «Таврида» с 118 км по 130 км перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога, — пояснил он.

Министр добавил, что в ближайшее время будет опубликована схема движения транспорта с объездом участка «Тавриды».

Участок трассы перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Из зоны вблизи возгорания планируется эвакуация более 2 тысяч человек.

Напомним, был атакован Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Елизавета Пуншева