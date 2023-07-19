Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по ВКС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видео-конференц-связи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявив, что решение принял сам глава государства.

— Это будет полноценное участие, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

В офисе президента Южно-Африканской Республики 19 июля сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в их страну. Туда прибудут лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию в очном формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.



В марте в ЮАР заявили, что принимают во внимание ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Владимира Путина и «осознают свои юридические обязательства». Позже власти страны заявили, что ЮАР является членом МУС и должна понимать обязательства, которые на нее возлагаются.

Саммит БРИКС пройдет в 2023 году с 22 по 24 августа. Его организуют в Йоханнесбурге — в крупнейшем городе ЮАР.



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Татьяна Демина