Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об исламском банкинге

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об исламском банкинге. Эксперимент по развитию партнерского финансирования должен стартовать 1 сентября в Татарстане и еще на территории трех регионов России: Башкортостана, Чечни и Дагестана.



Участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке.

Те, кто участвует в эксперименте, не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а еще игорным бизнесом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Территория его проведения может быть расширена правительством по согласованию с Банком России.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 года, а во втором — накануне. Теперь его должен одобрить Совет Федерации.

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Айрат Назипов