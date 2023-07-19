Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о длинных майских праздниках

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом информирует «РИА Новости».

Как заявил член комитета Госдумы Михаил Тарасенко, оснований поддерживать данный законопроект нет. Он объяснил, что все заключения, включая профсоюзы, отрицательные.

— Такие инициативы периодически возникают... На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки, — выразил мнение Тарасенко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале апреля депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагалось за счет сокращения новогодних каникул. В конце того же месяца депутат Светлана Бессараб выступила против переноса выходных дней с января на май.

В свою очередь, Российская трехсторонняя комиссия (РТК) в июне поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники. Также ее участники положительно высказались о продлении выходных на майские праздники.

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Айрат Назипов