Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщили в офисе президента ЮАР, пишет «РИА Новости».

Россию на саммите БРИКС представит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Участие также примут лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.



В марте в ЮАР заявили, что принимают во внимание ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Владимира Путина и «осознают свои юридические обязательства». Позже власти страны обратили внимание, что ЮАР является членом МУС и должна понимать обязательства, которые на нее возлагаются.



Саммит БРИКС пройдет в 2023 году с 22 по 24 августа. Его организуют в Йоханнесбурге — в крупнейшем городе ЮАР.

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Татьяна Демина