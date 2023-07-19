Прокуратура проверяет стройку рядом с «Миллениумом» в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

После размещения в интернете публикаций о незаконных строительных работах в Казани на береговой полосе и водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища рядом с мостом «Миллениум» организована проверка. Об этом «Реальному времени» сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Сотрудники ведомства, а также специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Росреестра по Татарстану, отдела водных ресурсов по республике Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов обследовали территорию, где ведется стройка. Комплекс проверочных мероприятий продолжается.

— По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, загадочную стройку в столице Татарстана развернули на земельном участке между аквапарком «Ривьера» и долгостроями гостиничного комплекса главы ПСО «Казань». В исполкоме города заявили, что разрешение на строительство на этом участке не выдавали, работы идут незаконно.

Казанцы рассказывали «Реальному времени», что работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу.



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Татьяна Демина