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Прокуратура проверяет стройку рядом с «Миллениумом» в Казани

10:45, 19.07.2023 7
Прокуратура проверяет стройку рядом с «Миллениумом» в Казани
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

После размещения в интернете публикаций о незаконных строительных работах в Казани на береговой полосе и водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища рядом с мостом «Миллениум» организована проверка. Об этом «Реальному времени» сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Сотрудники ведомства, а также специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Росреестра по Татарстану, отдела водных ресурсов по республике Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов обследовали территорию, где ведется стройка. Комплекс проверочных мероприятий продолжается.

— По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, загадочную стройку в столице Татарстана развернули на земельном участке между аквапарком «Ривьера» и долгостроями гостиничного комплекса главы ПСО «Казань». В исполкоме города заявили, что разрешение на строительство на этом участке не выдавали, работы идут незаконно.

Казанцы рассказывали «Реальному времени», что работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 19 июл
    Красивые дома будут! Успехов!
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    Анонимно 19 июл
    Успехов жить на краю выгребной ямы, в которую превращается Казанку.
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  • Анонимно 19 июл
    от Казанки вообще уже скоро лужица останется
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  • Анонимно 19 июл
    всем хочется. знать что же будет на этом месте)
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  • Анонимно 19 июл
    Дом для соципотечников. Для врачей, учителей, воспитателей д/с. Кто-то против?
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    Анонимно 19 июл
    Естественно. Это природоохранная зона. И почему учителя должны жить на удалении от своих школ? Вы думайте лучше о себе.
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  • Анонимно 19 июл
    А без сми никто ничего не видел типа
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