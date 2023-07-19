Татарстан получит специальные казначейские кредиты на обновление автобусного парка

Татарстан вошел в число 32 российских регионов, которым одобрили заявку на обновление общественного транспорта с помощью специальных казначейских кредитов. Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, субъекты получат по программе порядка 2 500 новых автобусов.

— Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни гражданам, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

По его словам, автобусы выйдут на новые маршруты, а также заменят устаревший транспорт на существующих. С учетом ранее одобренных заявок в 73 регионах обновят более 5 500 автобусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Специальные казначейские кредиты предоставляются Федеральным казначейством на срок до 15 лет с взиманием платы за пользование кредитом по ставке три процента годовых с правом досрочного погашения.

На проблему с устаревшими автобусами в Казани жалуется Ассоциация АТП Татарстана. По словам ее председателя Сергея Темлякова, многие из них уже «выработали свой ресурс». По этой причине транспортные средства стали чаще ломаться.

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Айрат Назипов