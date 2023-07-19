Минобороны: идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявили в Минобороны России.



Это связано с функционированием зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора, пояснили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщает RT.

В Кремле 17 июля заявили о фактической остановке зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что зерновая сделка прекращает свое действие, а не продлевается, как это уже было ранее, потому что часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Москва незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

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Маргарита Головатенко