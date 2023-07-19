Депутаты приняли в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь тяжелую военную технику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую военную технику и вооружение. Ранее документ внесли депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Законопроект направлен на уточнение терминологии федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Термин «оружие» предлагается заменить на «вооружение», а «боевая техника» — на «военная техника».

Под «вооружением» в законе будет пониматься совокупность оружия и технических средств его применения. «Военную технику» авторы законопроекта определили как различные техсредства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, авторы инициативы указывали, что в связи с выполнением Росгвардией возложенных на нее задач по предназначению «на вооружении войск, помимо стрелкового оружия и автомобильной техники, имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника и т. д.».

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Айрат Назипов