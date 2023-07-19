За пять лет количество первоклассников в Татарстане увеличилось почти на 7 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за пять лет количество первоклассников увеличилось почти на 7 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

— Эти дети распространены по республике неравномерно. Где-то количество первоклассников не очень сильно увеличилось. А вот в двух районах увеличилось серьезно, практически в два раза за обозначенный период в Альметьевском районе, и практически в 3,5 раза в Пестречинском районе, — заявила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день работает 1 410 школ. В них обучается почти 487 тысяч детей.

В Казани в новом учебном году за школьные парты сядут более 20 тысяч первоклассников. Приемная кампания по зачислению детей в первые классы стартовала 30 марта.



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Татьяна Демина