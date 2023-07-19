Российские войска снова поразили объекты военной промышленности в Одессе

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Как сообщает Минобороны страны, все назначенные объекты были поражены.

Также был нанесен успешный удар по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска отразили на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях 30 атак ВСУ.

— На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Днем ранее российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В результате удара были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Эти объекты обеспечивали военную технику ВСУ горючим. Удар стал ответом на теракт на Крымском мосту.

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Айрат Назипов