Российские войска снова поразили объекты военной промышленности в Одессе
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Как сообщает Минобороны страны, все назначенные объекты были поражены.
Также был нанесен успешный удар по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
Кроме того, за прошедшие сутки российские войска отразили на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях 30 атак ВСУ.
— На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Днем ранее российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. В результате удара были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Эти объекты обеспечивали военную технику ВСУ горючим. Удар стал ответом на теракт на Крымском мосту.
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