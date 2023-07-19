Татарстанским физрукам и тренерам подняли зарплаты до 18,4 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Рост зарплат тренеров

С 1 сентября 2023 года в Татарстане повышают зарплаты сотрудников государственных спортивных организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, месячный оклад тренеров со средним профессиональным образованием составит около 16,2 тысячи рублей, а педагога с высшим образованием — на 2 тысячи рублей больше: 18,4 тысячи рублей.

В зависимости от профессиональной квалификации и должности работника сферы его оклад может увеличиться. Однако даже педагог второго квалификационного уровня с высшим образованием на должности руководителя детской спортивной организации сможет получить в качестве оклада лишь 18,5 тысячи рублей, следует из документа.

В зависимости от профессиональной квалификации и должности работника сферы его оклад может увеличиться. realnoevremya.ru

Что касается рабочих часов, в зависимости от вида спорта и этапа подготовки группы нормативы разнятся. Так, например, для оздоровительно-спортивной группы по водному поло предусмотрено 4 часа занятий в неделю. Для группы высшего спортивного мастерства по тому же виду спорта нормой являются 32 часа в неделю.

Для авиамоделинга эти показатели равны четырем часам в неделю соответственно, поскольку в этом спорте не предусмотрены категории выше учебно-тренировочной. Максимальное количество занятий может составлять 12 часов в неделю.

Возможны надбавки

Постановлением предусмотрены и надбавки к окладу тренеров. Их выписывают при повышении профессиональной квалификации, за стаж работы или в случае, когда подопечные педагога получают спортивные награды.

Согласно нормативам, при повышении квалификации педагога до первого уровня предполагается надбавка в размере от 11% до 13% от суммы оклада в зависимости от категории (первая или высшая). Максимальная надбавка в размере 18% от оклада предусмотрена для тренеров четвертого уровня высшей квалификационной категории.

Для оздоровительно-спортивной группы по водному поло предусмотрено 4 часа занятий в неделю. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

При победе учеников надбавка педагогам выписывается в меньшем размере, она зависит от квалификации тренера. Например, максимальный размер доплаты — 3,5% от оклада — сотрудник первого уровня может получить при завоевании 1—6-го места в Олимпийских играх или чемпионате мира. Надбавка работника третьего уровня в этом случае составит 5%.



Дополнительная плата за стаж работы, в отличие от других условий, не зависит от квалификации специалиста. Педагоги со стажем от 2 до 6 лет получат 3% надбавки, со стажем более 15 лет — 6,5% от оклада. С опытом работы до 10 лет дополнительная плата предусматривается в размере 4,5%, а до 15 лет — 5,5%.

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Елизавета Пуншева