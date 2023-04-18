Итоги дня: Путин в ЛНР, отмена шествия «Бессмертного полка», Мишустин приедет в Казань
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 апреля:
- Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он заслушал доклады военачальников и мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.
- Владимир Путин также побывал в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике — это его первый официальный визит в ЛНР. Как и во время посещения штаба группировки войск «Днепр», он поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копию иконы. В Кремле рассказали, что обе рабочие поездки главы государства заранее не планировались и не готовились.
- В этом году 9 мая в России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертный полк». По словам сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, ряд регионов приняли решение отказаться от акции в силу угроз, в частности оно принято в Крыму.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае посетит Казань, рассказала глава АИР Татарстана Талия Минуллина. Он может приехать на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Это мероприятие глава правительства посетит впервые.
- Михаил Мишустин напомнил, что прокладка трассы Москва — Казань должна завершиться уже в этом году. Он призвал ускорить развитие автодорожной сети в России. В приоритете — опорные магистрали, которые «надежно соединят территории большой страны».
- Правительство России не обсуждает и не прорабатывает декларирование наличных свыше 1 млн рублей. Инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, заявили в пресс-службе Минфина страны после предложения депутата Госдумы Анатолия Вассермана.
- Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 «арктур». Однако заболевание проходит в легкой форме. Этот субвариант коронавируса ранее был выявлен в Индии. Согласно предварительной информации, «арктур» может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью.
- Верховный суд Татарстана заменил реальный арест домашним обвиняемому директору Международного конноспортивного комплекса «Казань» Марату Гильфанову. В апелляции на смягчении меры пресечения настаивала не только сторона защиты, но и прокуратура.
- Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. Они вносятся в статью 275 УК России. Также депутаты ужесточили наказание по статьям, связанным с терроризмом.
- В Татарстане с момента начала голосования за общественные пространства для благоустройства на 2024 год участие в нем приняли 7 тысяч жителей. В Минстрое республики заявили, что такие темпы недостаточны. По их расчетам, в идеале должны голосовать 20—25 тысяч татарстанцев в день.
- Васильевский стекольный завод ушел с торгов за 172 млн рублей. Покупателю досталось около 15 гектаров с производственно-складскими зданиями общей площадью 27,9 тысячи квадратных метров. Победителем торгов стало казанское ООО «ВДН 1», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор фирмы — Луиза Сеньковская, основавшая сеть цветочных магазинов «Букет столицы».
- Госдума приняла заявление «О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения». Там отметили, что в государствах Прибалтики она проводится на протяжении длительного времени. Кроме того, как заявляют депутаты, там «поощряются национализм и нетерпимость к русским».
- В Татарстане руководство 577 организаций уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые — это действие помогает бизнесу сэкономить на налогах. За 3 года самозанятые в республике заплатили в бюджет около 3 млрд рублей налогов. Количество граждан в этом статусе уже в 2,5 раза превысило численность индивидуальных предпринимателей и продолжает расти.
- На 18 лет в колонию особого режима со штрафом 300 тысяч рублей отправил Верховный суд Татарстана «вора в законе» из Оренбурга Рашида Хачатряна. Его оправдали по эпизоду организации преступного сообщества, но признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также по серии вымогательств, мошенничеству и покушению на таковое.
- Глава Минцифры России Максут Шадаев заверил, что блокировка «Википедии» пока не планируется. Сейчас развивается отечественный ресурс, который станет ей альтернативой. Тем временем суд в Москве оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге. Роскомнадзор 13 раз уведомлял компанию о необходимости убрать эту информацию.
- Челнинский завод «ТЭМПО» пытается оспорить штраф Роспотребнадзора, выписанный вскоре после массового отравления сотрудников в столовой минувшей осенью. Однако первая инстанция и апелляция в начале апреля отказали предприятию, а на днях в заводской столовой произошло повторное отравление, возбуждено уголовное дело, заведение общепита вновь закрыли на 90 суток.
- Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрывает счета российских клиентов. На это есть несколько причин: налоговое резидентство России, наличие доходов от санкционного бизнеса в России и удаленная работа на российские компании, а еще «неправильный» вид на жительство (например, визитер).
- Страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы и оказывать поддержку Украине до тех пор, пока не закончится спецоперация. Министры иностранных дел G7 также согласились усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России». Также G7 хочет не допустить поставку оружия в Россию третьими сторонами.
- В России уменьшилось количество курильщиков — на 1,4 миллиона человек, или 5,8% за 2022 год. Доля курящего населения снижается, начиная с 2019 года. В Татарстане доля любителей пагубной привычки за год снизилась с 17,5 до 15,9%.
- Татарстанская компания «ICL-КПО ВС» собирает документы, чтобы вернуться в реестр отечественной радиоэлектроники, позволяющий участвовать в государственных закупках. С 1 апреля из этого списка Минпромторга России исчезла почти половина компаний по причине несоответствия новой балльной системе по определению «отечественности» радиоэлектроники.
- Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР. Также глава китайского Минобороны генерал-полковник Ли Шанфу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Ключевые события 419-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ около н. п. Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области.
- В районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ около н. п. Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка ДНР.
- На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска. Их поддерживали воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск. Они пресекали попытки ВСУ контратаковать с флангов.
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ у Часового Яра и Константиновки ДНР.
- Уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Новополь ДНР, Малая Токмачка и Полтавка Запорожской области.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
- У н. п. Терны и Авдеевка ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Около н. п. Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников у н. п. Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка ЛНР.
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Илина ХакимоваОбществоВластьЭкономикаФинансыБанкиТехнологииITИнфраструктураБизнес
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