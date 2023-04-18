Россияне стали меньше курить

В России уменьшилось количество курильщиков: за 2022 год их количество сократилось на 1,4 миллиона человек, или 5,8%. Об этом сказано в исследовании Finexpertiza, основанном на данных Росстата.

В исследование отмечается, что доля курящего населения снижается все последние годы. В 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, в 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году — на 6,1%.

В числе самых курящих субъектов России оказались Республика Алтай (вредная привычка наблюдается у 34,2% взрослых), Сахалинская (33,5%) и Магаданская области (31,9%), Ненецкий автономный округ (30,4%), Республика Коми (29,6%), Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская (26,7%) и Амурская области (26,6%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меньше всего курение распространено в Чечне (3,3%), Ингушетии (4%), Дагестане (6%), Мордовии (10,2%) и Северной Осетии (10,9%).

В мае прошлого года «Реальное время» писало, что татарстанцы стали чаще курить. Отмечалось, что казанцы, планирующие бросить вредную привычку, выкуривали в среднем по 14 сигарет в сутки, те, кого не слишком волнует опасность никотина, — по 16 сигарет.

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Айрат Назипов