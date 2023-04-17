В Челнах после госпитализации посетителей столовой возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после того, как несколько посетителей столовой на одном из местных предприятий заболели и были госпитализированы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Работники предприятия обратились в медицинские учреждения города 14 апреля. Предположительно, незадолго до этого они принимали пищу в производственной столовой.

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте в Челнах отравились девять клиентов кафе «Рокнроллы». Госпитализировали шестерых человек, еще трое находились на амбулаторном лечении. У четверых заболевших выделена сальмонелла энтеритидис. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), его завершили 27 марта. Деятельность кафе, по решению суда, была приостановлена.

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Маргарита Головатенко