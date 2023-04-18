В России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России не будут проводить традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в 2023 году. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

— К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история — шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты, — передает ее слова ТАСС.

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В 2019 году в шествиях в более чем трех тысячах городов и населенных пунктов России приняли участие свыше 10 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году в российской акции «Бессмертный полк», проходившей 9 мая, поучаствовали более 12 миллионов человек. Тогда шествие состоялось в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате.



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Айрат Назипов