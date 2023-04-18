Главы МИД стран G7 договорились продолжать блокировать активы России до конца спецоперации

Страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении представителей G7.

— Важно сохранять единство среди стран «Большой семерки» и других стран-единомышленников, продолжать жесткие санкции против России и активную поддержку Украины, а также укреплять сотрудничество со странами, в том числе с так называемым Глобальным Югом, — сказано в заявлении.



Также в публикации указывается, что министры иностранных дел «Большой семерки» согласились усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России». Еще G7 хочет не допустить поставку оружия в РФ третьими сторонами.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе немецкое СМИ Die Welt сообщало, что замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной. Авторы статьи отмечали, что, несмотря на политическую волю, страны ЕС не могут передать деньги Украине с юридической точки зрения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов