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Главы МИД стран G7 договорились продолжать блокировать активы России до конца спецоперации

10:04, 18.04.2023
Главы МИД стран G7 договорились продолжать блокировать активы России до конца спецоперации
Фото: flickr.com

Страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении представителей G7.

— Важно сохранять единство среди стран «Большой семерки» и других стран-единомышленников, продолжать жесткие санкции против России и активную поддержку Украины, а также укреплять сотрудничество со странами, в том числе с так называемым Глобальным Югом, — сказано в заявлении.

Также в публикации указывается, что министры иностранных дел «Большой семерки» согласились усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России». Еще G7 хочет не допустить поставку оружия в РФ третьими сторонами.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе немецкое СМИ Die Welt сообщало, что замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной. Авторы статьи отмечали, что, несмотря на политическую волю, страны ЕС не могут передать деньги Украине с юридической точки зрения.

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Айрат Назипов
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