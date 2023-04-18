Сработал запрет на бизнес-посадки: Верховный суд Татарстана освободил директора Казанского ипподрома

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заменил реальный арест домашним обвиняемому директору Международного конноспортивного комплекса «Казань» Марату Гильфанову только что Верховный суд Татарстана. В ближайшие часы его должны выпустить из СИЗО, передает из зала заседаний журналист «Реального времени».



В апелляции на смягчении меры пресечения настаивала не только сторона защиты, но и прокуратура. Апелляционное представление написал помощник прокурора Советского района Денис Крылов, назвав его «чрезмерно суровым, необоснованным и незаконным». Представитель надзорного ведомства сослался на правовую норму о запрете заключения под стражу субъектов предпринимательской деятельности, обвиняемых в совершении преступлений в той же сфере.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Судом первой инстанции это обстоятельство проигнорировано, — указал Крылов, отметив, что суд также не учел наличие у фигуранта троих детей и не привел четких сведений, подтверждающих намерение бизнесмена скрыться, оказать давление на свидетелей и т.д.



Напомним, под стражей Гильфанов провел 12 дней — его задержали 5 апреля по подозрению в двух эпизодах мошенничества с бюджетными субсидиями на развитие племенного коневодства в Татарстане, 6 апреля райсуд санкционировал арест. По версии БЭП МВД и СК, преступления совершались в сговоре с неустановленными лицами в 2018—2020 годах путем предоставления в Минсельхозпрод РТ сфабрикованных сведений о закупке конезаводом «Казанский» под руководством Гильфанова двух десятков племенных жеребцов и кобыл для разведения. Ущерб бюджету оценен в сумму 8,9 млн рублей.

Свое уголовное дело по двум эпизодам превышения полномочий получили и пока не установленные должностные лица министерства, которые одобрили выдачу субсидий без должной проверки закупленного товара. По версии силовиков, лошади действительно покупались, но не породистые и по значительно меньшей цене, чем указывалось в представленных отчетах.

Вину Гильфанов не признает.

Суд исследовал и жалобы двух защитников обвиняемого. Юрий Некрасов и Айдар Закиров также указывали на предусмотренный законодательством запрет посадок бизнесменов. А еще отмечали: с 2021 года Гильфанов не является директором конезавода, не имеет туда доступа и не может уничтожить никакие важные для следствия документы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председательствующий по делу судья Верховного суда РТ Андрей Телишев обратился к арестанту казанского СИЗО-1 с вопросом о его собственности, напомнив, что следователь указал в материалах, что у фигуранта много объектов недвижимости. «Сколько их у вас?» — «Дом, квартира, ваша честь», — ответил Марат Гильфанов, уточнив, что дом в поселке Кульсеитово оформлен на его супругу.

По существу обвинений в свой адрес директор ипподрома и сегодня не сказал ни слова, но поддержал позицию адвокатов и прокуратуры. На вопрос о том, какую меру пресечения хотел бы он сам, ответил: «Не связанную с лишением свободы… Подписка о невыезде… Я не знаю просто».

Адвокат Юрий Некрасов просил отменить решение Советского суда об аресте и избрать Гильфанову запрет определенных действий. Представитель прокуратуры Татарстана Гузял Хабибуллина поддержала доводы помощника райпрокурора.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Решение Советского суда Казани отменить. В ходатайстве следователя отказать. Избрать Гильфанову меру пресечения в виде домашнего ареста, — огласил судья решение апелляционной инстанции, согласно которому на обвиняемого наложен ряд запретов, включая запрет на выход из дома и общение со всеми фигурантами дела.

Источники «Реального времени» уверяют — в деле могут появиться новые эпизоды, поскольку следователи при оперативном сопровождении полиции изучают на предмет состава преступлений и другие факты получения бюджетных субсидий конезаводом и казанским ипподромом. К слову, изъяты документы о деятельности МКСК «Казань» в тот период, когда руководителем был не Гильфанов.

Напомним, в свое время отставка прежнего директора Сергея Василенко наделала много шума. Он рулил деятельностью главной конной арены Татарстана на протяжении 10 лет и внезапно в 2021-м решил оставить пост. Тогда поползли нехорошие слухи: якобы топ-менеджер мог вовлекать ВИП-гостей ипподрома в Finiko и на фоне раскрутки уголовного дела предпочел покинуть Россию. Впрочем, ни очных, ни заочных претензий по делу криптопирамиды силовики ему так и не предъявляли.

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Ирина Плотникова