Глава АИР Талия Минуллина сообщила о приезде Михаила Мишустина на KazanForum в мае

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом в интервью РБК «Татарстан» сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— Премьер-министр Российской Федерации в этом году впервые посетит данное мероприятие, — заявила она.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» направлен, в частности, на увеличение товарооборота с исламскими странами, отметила глава АИР. По ее словам, также планируется «внимательнее изучать их опыт в сфере исламского банкинга и партнерского финансирования». В России этот закон только начинает работу.

— Также мы хотели бы работать над созданием совместных производств, а впоследствии научных разработок. Плюс — развитие экспорта: хотелось бы, чтобы наши предприятия поставляли в исламские страны свою продукцию, причем по разным направлениям. Первое, что приходит на ум, конечно, халяль — продовольственная продукция, но, на самом деле, спектр возможных продуктов и услуг очень широк. Все эти темы будут звучать на площадке KazanForum, — отметила Минуллина.

Фото: realnoevremya.ru

Глава АИР также добавила, что федеральный статус форума привлечет в Татарстан политиков и гостей высокого уровня. Это, в свою очередь, продиктует и результаты работы.

— За политиками высокого уровня едет и бизнес высокого уровня. Конечно, данная связка политики и экономики характерна не для всех государств, но в некоторых исламских странах она работает. Кроме того, если в мероприятии участвуют представители власти федерального уровня, то можно рассчитывать на приезд их коллег из исламских стран. Таким образом, повышается статус форума в целом. И мы увидим контракты более высокого уровня по результатам KazanForum, — подчеркнула собеседница издания.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае этого года получил федеральный статус по решению президента России Владимира Путина. В мае 2023-го форум пройдет в 14-й раз. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тысяч участников.

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ шейх Равиль Гайнутдин считает, что придание Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федерального статуса позволит вывести сотрудничество России и исламского мира на более высокий уровень и поспособствует появлению новых совместных проектов.

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Елизавета Пуншева