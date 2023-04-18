В России не планируют блокировать «Википедию»

Блокировка в России «Википедии» пока не планируется. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

— Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет, — приводит его слова «Интерфакс».

Шадаев отметил, что сейчас развивается отечественный ресурс, который станет альтернативой «Википедии». При этом готовность сайта министр оценить не смог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге. Роскомнадзор 13 раз уведомлял компанию об удалении этой информации.

В ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации. Сумма штрафа составила 2 миллиона рублей.

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Айрат Назипов