В России не планируют блокировать «Википедию»
Блокировка в России «Википедии» пока не планируется. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
— Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет, — приводит его слова «Интерфакс».
Шадаев отметил, что сейчас развивается отечественный ресурс, который станет альтернативой «Википедии». При этом готовность сайта министр оценить не смог.
Сегодня суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей фонд Wikimedia за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге. Роскомнадзор 13 раз уведомлял компанию об удалении этой информации.
В ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации. Сумма штрафа составила 2 миллиона рублей.
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