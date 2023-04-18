Михаил Мишустин сообщил о намерении завершить прокладку трассы Москва — Казань раньше срока

Прокладка трассы Москва — Казань должна быть завершена уже в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Отмечу, что уже в текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани, — сказал он на стратегической сессии в Москве.

Мишустин призвал ускорить развитие автодорожной сети в России. Приоритетом являются опорные магистрали, которые «надежно соединят территории большой страны», заметил премьер министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, общий размер финансирования пятилетнего плана дорожной деятельности составляет почти 13 трлн рублей.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что в начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Несмотря на это, «ключевая задача не снимается», заверил он.

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Айрат Назипов