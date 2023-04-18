Завод «ТЭМПО» оспаривает штраф за массовое отравление сотрудников в столовой

Со штрафом не согласны

Челнинский завод «ТЭМПО» пытается оспорить штраф Роспотребнадзора, выписанный вскоре после массового отравления сотрудников в столовой минувшей осенью. Однако первая инстанция и апелляция в начале апреля отказали предприятию, а на днях в заводской столовой произошло повторное отравление, возбуждено уголовное дело, заведение общепита вновь закрыли на 90 суток.

Завод транспортного электрооборудования (ЗТЭО) требовал признать незаконным и отменить постановление Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). После первого отравления сотрудников в заводской столовой санврачи наказали предприятие штрафом в 600 тысяч рублей. Правда, в феврале этого года Арбитражный суд Татарстана снизил размер санкции до 400 тысяч. В апелляции завод просил удовлетворить его требования в полном объеме, однако суд не нашел оснований.

В конце октября челнинские эпидемиологи получили экстренные извещения о случаях заражения острой кишечной инфекцией сотрудников АО «ХК «ТЭМПО», которые питались в столовой АО «ПТФК «ЗТЭО» (входит в концерн «ТЭМПО»). Санитарно-эпидемиологическое расследование показало следующее:

— Обществом не соблюдаются условия хранения, сроки годности продовольственного сырья и пищевых продуктов: в морозильных камерах на первом и третьем этажах осуществляется совместное хранение пищевого сырья и готовой продукции — молочная продукция (масло сливочное, молоко питьевое, сыр), замороженная клюква хранятся совместно с сырой мясной продукцией; в морозильной камере на третьем этаже обнаружена продукция с истекшим сроком годности, — говорится в материалах дела.

Челнинский завод «ТЭМПО» пытается оспорить штраф Роспотребнадзора, выписанный вскоре после массового отравления сотрудников в столовой минувшей осенью. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди просроченных продуктов были молоко и творог. Специалисты также указали, что планировкой производственных помещений не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции: «очистка овощей производится в помещении горячего цеха; очищенные овощи, используемые в дальнейшем для приготовления первых, вторых блюд, хранятся в холодильной камере, вход в которую находится в «холодном» цехе». Кроме того, были выявлены и другие нарушения:

в производственных цехах столовой для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используются не промаркированные производственные столы, разделочный инвентарь (ножи), разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится на одной полке;

установленные линии раздачи не в рабочем состоянии;

не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП: в ходе проверки не представлены программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, подтверждающих организацию и проведение производственного контроля;

в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных организмов не проводится ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (в журнале не регистрируются показатели в выходные дни), в складских помещениях для хранения пищевых продуктов не ведется контроль и регистрация температуры и влажности;

складские помещения для хранения продукции не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильники не оборудованы контрольными термометрами;

изготовление продукции осуществляется не в соответствии с технологической картой — при изготовлении блюда «Винегрет» используется свежая капуста, тогда как в технологической карте предусмотрена квашеная капуста;

не обновлены технологические карты, представленные технологические карты утверждены главным инженером ЗАО «ПТФК ЗТЭО»;

в испытуемом образце салата из свежей капусты с фасолью, приготовленного 28.10.2022 и отобранного 28.10.2022 в 15.30 в столовой АО «ПТФК «ЗТЭО» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д.38), обнаружена Salmonella Richmond (гр.С1).

Посчитав, что АО «ПТФК «ЗТЭО» допущено нарушение требований технических регламентов Таможенного союза, санврачи составили протокол об административном правонарушении. Не согласившись с решением, завод подал иск в суд. Первая судебная инстанция указала — доказательств того, что АО «ПТФК «ЗТЭО» были приняты все зависящие от него меры, направленные на соблюдение требований законодательства, за нарушение которых ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, суду не представлено.

Фото: realnoevremya.ru

— Оснований для признания совершенного АО «ПТФК «ЗТЭО» административного правонарушения малозначительным не имеется, поскольку выявленные нарушения создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, посягают на установленный порядок правоотношений в сфере защиты прав потребителей, могли повлечь причинение вреда жизни или здоровью граждан, — говорится в определении.

Отмел судья и довод представителей завода о том, что к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей уже привлекли должностное лицо общества Гатина Л.Ф., следовательно, наказывать предприятие неправомерно. В итоге суд отказал в иске «ЗТЭО» и решение устояло в апелляции.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал столовые республиканских предприятий и их руководителей за плохую организацию питания сотрудников. Претензии он озвучил на коллегии Министерства промышленности и торговли региона:

— Мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Я думаю, руководители столовых не ходили и не знают, что там творится, кто там какую продукцию где закупает. Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей. Ну как можно так относиться к своим работникам? Неужели мы не можем привести в порядок наши столовые? Люди должны нормально питаться, — заявил Рустам Минниханов.

По итогам проверок 82 столовых 47 предприятий Татарстана нарушения были выявлены в каждой из них. Деятельность двух столовых приостановили.

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Повторное массовое отравление в столовой

На этой неделе уголовное дело возбудили после того, как в той же заводской столовой вновь отравились люди, госпитализировано 12 человек.

— Прокуратурой Набережных Челнов проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с пищевым отравлением работников организаций, входящих в АО «Холдинговая компания «ТЭМПО». Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, по результатам проверки в адрес руководства завода транспортного электрооборудования холдинга было внесено представление с требованием устранения нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий уточнил, что уголовное дело возбудили после того, как несколько посетителей столовой предприятия заболели и были госпитализированы. Работники обратились к медикам за помощью 14 апреля. Предположительно, незадолго до этого все они принимали пищу в производственной столовой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



По информации Роспотребнадзора, поздно вечером 14 апреля поступили экстренные сообщения о кишечной инфекции среди работников предприятий компании «ТЭМПО». Из 12 госпитализированных человек у семи обнаружили РНК норовируса. У семи сотрудников столовой также обнаружили норовирусы без клинических проявлений (носители). Предварительно причиной отравлений назвали нарушения, допущенные персоналом заведения общепита. В ходе осмотра были выявлены неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, продукты с истекшими сроками годности и без маркировки, нарушения в обработке посуды и инвентаря. Составлен протокол о временном запрете деятельности столовой, материалы передали в суд.

Василя Ширшова