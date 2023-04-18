ОПС не было, а «вор» был: Верховный суд Татарстана посадил на 18 лет «законника» Хачатряна

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

На 18 лет в колонию особого режима со штрафом 300 тысяч рублей отправил Верховный суд Татарстана «вора в законе» из Оренбурга Рашида Хачатряна. Он был оправдан по эпизоду организации преступного сообщества, но признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также по серии вымогательств, мошенничеству и покушению на таковое. Об этом из зала суда сообщает журналист «Реального времени».



Несколько дней назад в этом же зале суда был вынесен приговор о пожизненном сроке для Ильназа Галявиева по делу о расстреле казанской гимназии.

Оглашение приговора обвиняемым по делу «воровского ОПС» задержалось почти на час, поскольку Хачатрян отказался покидать камеру для арестованных в здании суда, ссылаясь на плохое самочувствие. Он вышел в зал в сопровождении конвоя лишь после того, как пресс-служба суда оповестила журналистов о решении — запретить фото и видеосъемку во время итогового решения. Сам Хачатрян, увидев журналистов в зале, просил не делать ни фотографий, ни рисунков: «Не доводите до греха!»

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Хачатряна обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии, создании ОПС для вымогательств и мошенничеств в Чистополе и серии этих преступлений, а еще незаконном обороте оружия и взрывчатки.

В последнем слове Хачатрян предположил, что и на суд могло быть оказано давление, просил судью посмотреть на это дело «не как прокурор», сравнил свое преследование с решением Гаагского трибунала в отношении Владимира Путина и напомнил про Всевышнего: «Думаю, мой суд будет там».

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Напомним, в прениях гособвинитель Элина Ильясова запрашивала реальные сроки от 7 до 18 лет лишения свободы для девяти подсудимых, а для Хачатряна — 21 год колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в 1 млн рублей. Ведь, по версии МВД Татарстана и прокуратуры, в своем «воровском» статусе он влиял на криминальную ситуацию в трех регионах и назначал «положенцев» и «смотрящих» в СИЗО и колониях Красноярской, Оренбургской областей и Татарстана, а еще выступал лидером рожденной в Чистополе группировки.

По мнению стороны обвинения, в суде была доказана вина всех фигурантов дела по 14 эпизодам. Подсудимые и сторона защиты называли обвинение по статье ОПС придуманным, указывали на противоправность действий тех людей, которых МВД признало потерпевшими, и настаивали на оправдании.

На итоговое заседание трое фигурантов дела приехали из Чистополя с сумками, были готовы к тому, что суд отменит их меру пресечения в виде домашнего ареста и накажет реальным сроком.

Мотивировочная часть сегодня в Верховном суде Татарстана не оглашалась.

Суд признал недоказанным само создание ОПС. Однако по другим составам вынес обвинительный приговор.

Реальные сроки по приговору суда получили все 10 фигурантов:

Рашид Хачатрян — 18 лет колонии особого режима со штрафом 300 тысяч рублей, оправдан по эпизоду организации преступного сообщества за отсутствием состава преступления, но признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии;

Руслан Гайфуллин — 16 лет колонии особого режима со штрафом 300 тысяч рублей, оправдан по эпизоду организации преступного сообщества;

Айрат Камалов — 16 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей по совокупности с неотбытым сроком по предыдущему приговору, оправдан по эпизоду организации преступного сообщества и эпизоду вымогательства у Миннебаевой в связи с непричастностью;

Олег Геворкян — 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, оправдан по эпизоду участия в преступном сообществе;

Денис Горбунов — 10 лет колонии особого режима, оправдан по эпизоду участия в преступном сообществе за отсутствием состава преступления;

Алексей Григорьев — 9 лет колонии особого режима по совокупности с неотбытым сроком по предыдущему приговору, оправдан за отсутствием состава по участию в ОПС;

Фарид Сафин — 8 лет колонии строгого режима, оправдан за отсутствием состава по участию в ОПС;

Денис Порошенко — 3 года колонии общего режима, оправдан за отсутствием состава по участию в ОПС и по эпизоду мошенничества с квартирой на улице Студенческой в Чистополе за непричастностью к совершению преступления;

Павел Кукарин — 4 года колонии общего режима, оправдан за отсутствием состава по участию в ОПС;

Ильфат Хайрутдинов — 9 лет колонии строгого режима, в причастности к ОПС не обвинялся.

Сафина, Порошенко и Кукарина взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей Миннебаевой к Гайфуллину и Хачатряну, постановив, что солидарно они должны возместить 1,3 млн рублей. Кроме того, Гайфуллина с Сафиным обязали выплатить потерпевшей Семеновой по 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 10 тысяч на двоих — в счет ущерба.

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Ирина Плотникова